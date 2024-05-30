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        Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan tekne kurtarıldı

        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası olan tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:03 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:03
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        Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan tekne kurtarıldı
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        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası olan tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

        İçinde 2 kişi bulunan ve 9 metre boyundaki teknede Nara açıklarında makine arızası meydana geldi.

        Durumun haber verilmesi üzerine sürüklenen tekne "KIYEM-1" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenerek emniyetle Eceabat'taki limana yanaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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