Çanakkale'deki operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı

Gözaltına alınan toplam 36 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, operasyonlarda 82 bin 860 adet makaron, 119 kilogram kıyılmış tütün, 3 adet elektronik sigara, 571 paket kaçak sigara ve puro, 127 şişe gümrük kaçağı alkol, 789 adet emtia, 1 adet tüfek, 5 adet tabanca, 107 adet fişek ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan çalışmalarda, kaçakçılık suçundan 15,

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