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        Gelibolu'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 14:22 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:24
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        Gelibolu'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince teknik ve fiziki takip sonucu O.K. ve D.U. adlı şüphelilerin Camikebir Mahallesi'ndeki evlerine baskın yaptı.

        O.K'nin evinde yapılan aramada 78 gram uyuşturucu, D.U'nun evinde ise ruhsatsız silah bulundu.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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