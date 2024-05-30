Gelibolu'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

O.K'nin evinde yapılan aramada 78 gram uyuşturucu, D.U'nun evinde ise ruhsatsız silah bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince teknik ve fiziki takip sonucu O.K. ve D.U. adlı şüphelilerin Camikebir Mahallesi'ndeki evlerine baskın yaptı.

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