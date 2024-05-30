Çanakkale'de yıldırım isabet eden evin çatısı, çıkan yangında hasar gördü
Çanakkale'nin Biga ilçesinde yıldırım isabet eden evin çatısında çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde yıldırım isabet eden evin çatısında çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Şirintepe Mahallesi Siteler Bölgesi'ndeki üç katlı binanın çatısı, yıldırım isabet etmesi sonucu alev aldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatıdaki yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.
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