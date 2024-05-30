Çanakkale'de yıldırım isabet eden evin çatısı, çıkan yangında hasar gördü

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatıdaki yangını kısa sürede söndürdü.

Şirintepe Mahallesi Siteler Bölgesi'ndeki üç katlı binanın çatısı, yıldırım isabet etmesi sonucu alev aldı.

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