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        Çanakkale'de yıldırım isabet eden evin çatısı, çıkan yangında hasar gördü

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde yıldırım isabet eden evin çatısında çıkan yangın, kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 17:44 Güncelleme: 30.05.2024 - 17:44
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        Çanakkale'de yıldırım isabet eden evin çatısı, çıkan yangında hasar gördü
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde yıldırım isabet eden evin çatısında çıkan yangın, kontrol altına alındı.

        Şirintepe Mahallesi Siteler Bölgesi'ndeki üç katlı binanın çatısı, yıldırım isabet etmesi sonucu alev aldı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatıdaki yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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