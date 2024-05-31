Çanakkale'de denize düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hüseyin Pulat idaresindeki 16 NZ 232 plakalı otomobil, Karanlık Liman mevkisinde gece seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak denize düştü.

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