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        Çanakkale'de denize düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Çanakkale merkeze bağlı Erenköy köyünde denize düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 10:27 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:27
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        Çanakkale'de denize düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
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        Çanakkale merkeze bağlı Erenköy köyünde denize düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Hüseyin Pulat idaresindeki 16 NZ 232 plakalı otomobil, Karanlık Liman mevkisinde gece seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak denize düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, araçtan çıkarılan Pulat'ın öldüğünü belirledi. Sürücünün cesedi, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Ekipler, otomobilin sudan çıkarılması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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