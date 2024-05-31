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        Çanakkale'de üniversite öğrencileri arasında medikal müdahale yarışması yapıldı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) medikal müdahale konusunda öğrenci grupları arasında bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Medi Ralli Yarışması" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 11:45 Güncelleme: 31.05.2024 - 11:45
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        Çanakkale'de üniversite öğrencileri arasında medikal müdahale yarışması yapıldı
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) medikal müdahale konusunda öğrenci grupları arasında bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Medi Ralli Yarışması" gerçekleştirildi.

        ÇOMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programının faaliyetleri kapsamında okul bahçesinde organize edilen "4. Medi Ralli Yarışması"nda, öğrenciler çeşitli parkurlarda yaralılara yardım için çaba harcadı.

        Görevli öğrencilerin hazırladığı senaryolarda, yaralı makyajlarından kaza anında yaşanan durumu yansıtan canlandırmalar gerçeğini aratmadı.

        Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda görevli Dr. Öğretim Üyesi Emine Sevinç Postacı, gazetecilere, yarışmanın 6 etapta gerçekleştirildiğini söyledi.

        Acil olayların benzerlerini gerçekleştirerek öğrencilere sunulan uygulamalı eğitimlerini zenginleştirmeyi planladıklarını belirten Postacı, trafik kazasında hamile ve kazazede bebeğinin yaralandığı senaryo üzerinden çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

        Öğrencilerin anons üzerine hem hamile hastaya müdahale ettiğini hem de çimlerde bebeği aradığını dile getiren Postacı, başka bir kazada araçta sıkışan sürücünün kurtarılması, yüksekten düşen kişiye müdahale konularının işlendiğini ifade etti.

        Yarışmanın sonunda derecelendirme ile öğrencilerin ödüllendirileceği öğrenildi.

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