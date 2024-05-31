Çanakkale'de yürüyüş ve koşuyla beraber çöp toplama etkinliği yapıldı

Çanakkale'de "Sıfır atık için koşuyoruz" temalı etkinliğe katılanlar hem yürüyüş ve koşu egzersizleri yaptı hem de çöp topladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesince (ÇOMÜ), Çanakkale Belediyesinin desteğiyle sağlıklı yaşam tarzını teşvik ederken çevre koruma bilincini artırmayı hedefleyen yeni nesil spor dalı olan plogging organizasyonu düzenlendi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Bekir Çelen, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve vatandaşın, Sarıçay Caddesi boyunca yürüyüş ve koşu egzersizleri sırasında geçtikleri alanları çöplerden temizledi.