Osmaniye'den Gelibolu'ya gelen öğrenciler şehitlikleri ziyaret etti
Osmaniye'den yola çıkan öğrenciler, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri ziyaret etti.
Osmaniye'den yola çıkan öğrenciler, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri ziyaret etti.
Kadirli ilçesindeki Yukarı Çıyanlı İlkokulunun 4'üncü sınıf öğrencileri, öğretmenleriyle Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan şehitlikleri ziyaret için yola çıktı.
Öğrenciler yaklaşık 12 saat süren yolculuk sonrası ulaştıkları bölgede duygulu anlar yaşadı.
Alan kılavuzu Arzu Demirci Ara rehberliğinde Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı, Conkbayırı ve Seyit Onbaşı Anıtı'nı gezen öğrenciler, bölge hakkında bilgilendirildi.
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