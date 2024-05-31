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        Triatletler Gelibolu Yarımadası'nın tarihi ve doğal güzelliklerinde mücadele edecek

        Çanakkale'de, Gelibolu Yarımadası'nda tarih ve doğayla iç içe yarışmalara sahne olacak "Challenge Gelibolu", yarın antrenmanlarla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 16:21 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:21
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        Triatletler Gelibolu Yarımadası'nın tarihi ve doğal güzelliklerinde mücadele edecek
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        Çanakkale'de, Gelibolu Yarımadası'nda tarih ve doğayla iç içe yarışmalara sahne olacak "Challenge Gelibolu", yarın antrenmanlarla başlayacak.

        Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, uluslararası anlamda dünyanın her yerinde organizasyonu olan bir yarışmayı Gelibolu Yarımadası'nda yapacaklarını, bundan mutluluk duyduklarını söyledi.

        İlk kez geçen yıl yapmayı planladıkları ancak İstanbul'da gerçekleştirdikleri Challenge Gelibolu'ya, 17 ülkeden sporcuların katılacağını aktaran Yalçınkaya, şöyle konuştu:

        "Biz bunun başlangıç için çok iyi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü 3 yıllık bir süreç. Bu tür organizasyonlara katılan kitleler yarışın kurumsallığına bakıyor, ilk duydukları anda yarışa gelmiyor. Önce geçmişini inceliyorlar. Yani daha yüksek bir sporcuya ulaşmak istiyorsak, Challenge Gelibolu'nun bu seneki kalitesi, önümüzdeki seneyi iki misline çıkaracak. Sonra ciddi anlamda 1500, hatta 2 bin sporcuya ulaşacağımızı düşünüyoruz. En az 750 ila 1000 yabancı sporcunun aileleriyle veya çocuklarıyla geldiğini düşünürseniz buraya minimum 2 bin-2 bin 500 yabancı turist geleceğini hesap ediyoruz."

        Yalçınkaya, Çanakkale halkını 5'i pro sporcu olmak üzere çeşitli yaş kategorilerinde 511 triatletin yarışacağı etkinliği izlemeye davet etti.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de Tarihi Alan'ın, tüm spor organizasyonlarında fiziki imkanları ve tarihsel duruşuyla en güzel parkurlardan olduğunu vurguladı.

        Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu tür spor organizasyonlarını desteklediklerini anlatan Kaşdemir, "Tarihi Alan, bizim göz bebeğimiz. Tarihsel öneminin yanında bozulmamış, korunmuş doğasıyla da ziyaretçileri oldukça memnun ediyor. Buraya sporcularımızın birçoğu hem ülke içinden hem ülke dışından hepsi aileleriyle beraber gelecek, burada konaklayacak ve bir sportif müsabakanın yanında aslında bir turizm etkinliği de olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan da katıldı.

        Gelibolu'da yarın antrenman yapacak sporcular, yarış için 2 Haziran Pazar sabahı saat 05.45'te Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nda toplanmaya başlayacak. Triatletler, saat 07.45'te start alacak yarışta 1,9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşu etaplarında ter dökecek. Organizasyon, pro, yaş grupları ve bayrak yarışları olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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