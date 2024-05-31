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        Çanakkale'de sürat teknesiyle yurt dışına kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, sürat teknesiyle yurt dışına kaçmaya çalışan şüphelilere yönelik operasyonda 10 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 17:27 Güncelleme: 31.05.2024 - 17:27
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        Çanakkale'de sürat teknesiyle yurt dışına kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, sürat teknesiyle yurt dışına kaçmaya çalışan şüphelilere yönelik operasyonda 10 kişi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Gülpınar köyü Kumbağlar Limanı'na sürat teknesiyle gelerek sahile 11 kilo 900 gram uyuşturucu bırakan Yunanistan vatandaşı S.S. ve Y.N'yi yakaladı.

        Ekipler, bu kişilerin yanı sıra tekneye bindirdikleri, arananların da yer aldığı 2'si İran uyruklu 5 şüpheli ile yurt dışına kaçışlarına aracılık ettikleri öne sürülen A.G, A.K, Ş.E. ve T.A'yı gözaltına aldı.

        Şüphelilerden M.T'nin "kasten öldürme", O.T'nin "kasten yaralama", H.K'nin terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçlarından arandığını belirleyen ekipler, ayrıca 2 bin 500 avro, uydu telefonu, 5 cep telefonu ele geçirdi; sürat teknesi ve 2 otomobile de el koydu.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T, O.T, H.K. ve İran uyruklu Z.S'nin yanı sıra S.S, Y.N, A.G, A.K, Ş.E. ve T.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Küçük yaştaki İran vatandaşı A.E. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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