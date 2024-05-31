Çanakkale'de sürat teknesiyle yurt dışına kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, sürat teknesiyle yurt dışına kaçmaya çalışan şüphelilere yönelik operasyonda 10 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Gülpınar köyü Kumbağlar Limanı'na sürat teknesiyle gelerek sahile 11 kilo 900 gram uyuşturucu bırakan Yunanistan vatandaşı S.S. ve Y.N'yi yakaladı.

Ekipler, bu kişilerin yanı sıra tekneye bindirdikleri, arananların da yer aldığı 2'si İran uyruklu 5 şüpheli ile yurt dışına kaçışlarına aracılık ettikleri öne sürülen A.G, A.K, Ş.E. ve T.A'yı gözaltına aldı.