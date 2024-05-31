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        Çanakkale açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarındaki lastik botta 45 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 19:40 Güncelleme: 31.05.2024 - 19:40
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        Çanakkale açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarındaki lastik botta 45 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) timi ve Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-17), Bozcaada'nın Aktaş mevkisi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.

        Ekiplerin "TCSG-908" botuyla düzenlediği operasyonda, Sudan ve Yemen uyruklu 6'sı çocuk 45 düzensiz göçmen yakalandı.

        Operasyonda, insan kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli de gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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