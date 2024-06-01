Gelibolu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Operasyonda, F.D. ile aynı evde bulunan G.D, E.V. ve O.G. gözaltına alındı.

Alaeddin Mahallesi'nde F.D'ye ait eve yapılan baskında, 70 gram kubar esrar ile uyuşturucu özelliğinde çok sayıda içime hazır fişek bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenledi.

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