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        Gelibolu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 11:18 Güncelleme: 01.06.2024 - 11:18
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        Gelibolu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde uyuşturucu ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Alaeddin Mahallesi'nde F.D'ye ait eve yapılan baskında, 70 gram kubar esrar ile uyuşturucu özelliğinde çok sayıda içime hazır fişek bulundu.

        Operasyonda, F.D. ile aynı evde bulunan G.D, E.V. ve O.G. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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