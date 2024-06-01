Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Kıbrıs gazisi Bayram Çetin son yolculuğuna uğurlandı

        Çanakkale'de vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Bayram Çetin'in cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 20:23 Güncelleme: 01.06.2024 - 20:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kıbrıs gazisi Bayram Çetin son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'de vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Bayram Çetin'in cenazesi defnedildi.

        Çetin için Yenice ilçesi Ballıçay Köyü Camisi'nde tören düzenlendi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, gazinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

        Bayram Çetin'in cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından askeri törenle köy mezarlığına götürülerek dualar eşliğinde toprağa verildi.

        Törene, Bayram Çetin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Harun Hazır, Ballıçay Köyü Muhtarı Ekrem Sarıoglu, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı
        Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        Mourinho'dan F.Bahçe açıklaması!
        Mourinho'dan F.Bahçe açıklaması!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        Hindistan'da seçimin galibi Modi
        Hindistan'da seçimin galibi Modi
        Mertens'ten büyük müjde!
        Mertens'ten büyük müjde!
        Bir zamanlar onlarındı
        Bir zamanlar onlarındı
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi

        Benzer Haberler

        Gelibolu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Gelibolu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi için kurtarma operasyonu düz...
        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi için kurtarma operasyonu düz...
        Çanakkale açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı
        Çankırı merkezli 'Mahzen-49' operasyonuna 32 tutuklama
        Çankırı merkezli 'Mahzen-49' operasyonuna 32 tutuklama
        Çanakkale'de sürat teknesiyle yurt dışına kaçmaya çalışan şüpheliler yakala...
        Çanakkale'de sürat teknesiyle yurt dışına kaçmaya çalışan şüpheliler yakala...