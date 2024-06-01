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        Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonlarda 22 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 21:09 Güncelleme: 01.06.2024 - 21:09
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        Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonlarda 22 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

        Bölgeye yönlendirilen "TCSG-8" botu ekipleri, motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen bottaki Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise ekipler tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu.

        "TCSG-6" ve "KB-20" botlarının ekipleri, Afganistan ve İran uyruklu 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Öte yandan ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan Türk uyruklu bir kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

        Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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