Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları

Öte yandan ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan Türk uyruklu bir kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

"TCSG-6" ve "KB-20" botlarının ekipleri, Afganistan ve İran uyruklu 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise ekipler tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu.

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