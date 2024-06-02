Motosiklet tutkunları Bayramiç'te bir araya geldi

Çanakkale'nin yerel sanatçılarının sahne aldığı festivalin ilgi görmesinden mutlu olduklarını dile getiren Altay, etkinliği gelecek yıl da sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

FREE Riders Çanakkale Motor Grubu üyesi Aras Altay, yaptığı açıklamada motosiklet tutkunlarını buluşturmak, Çanakkale'nin ilçelerini ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla 3 yıl önce bu grubu kurduklarını söyledi.

İlçedeki Çandır mesire yerinde düzenlenen festivale İzmir, Balıkesir, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Bursa, Sakarya, Düzce, Çanakkale, Eskişehir, İnegöl'den bin 500'e yakın motosiklet tutkunu katıldı. Etkinliğe katılanlar, çeşitli gösteriler ve yarışmalar düzenledi.

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