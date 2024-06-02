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        Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'tan LGS'ye giren öğrencilere destek

        Çanakkale'nin Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) giren öğrencilere moral olması amacıyla hediye paketi sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 14:34 Güncelleme: 02.06.2024 - 14:34
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        Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'tan LGS'ye giren öğrencilere destek
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        Çanakkale'nin Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) giren öğrencilere moral olması amacıyla hediye paketi sundu.

        Sınav öncesi okulları ziyaret eden Soyuak, öğrencilere başarılar diledi. Öğrencilerle sohbet de eden Soyuak, "Hedeflerinize ulaşmak ve hayallerinizi gerçekleştirmek için sınava en iyi şekilde hazırlandığınızı biliyoruz. Çalışmalarınızın karşılığını alacağınıza inancım tamdır. Sınav sonucu ne olursa olsun bizler için değerli olduğunuzu unutmayın." ifadelerini kullandı.

        Başkan Soyuak, sınavın sorunsuz bir şekilde yürütülmesinde çaba gösterecek olan personellere de kolaylıklar dileyen, sağlık ve huzur içinde bir sınav günü olması temennisinde bulundu.

        Soyuak ziyaretinde öğrencilere içinde su, kolonya, kalem silgi ve kalemtıraş olan hediye paketi sundu.

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