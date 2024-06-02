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        Çanakkale'nin köylerinde geleneksel hayır yapıldı

        Çanakkale merkez ve ilçelere bağlı köylerde, geleneksel hayır gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 21:13 Güncelleme: 02.06.2024 - 21:13
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        Çanakkale'nin köylerinde geleneksel hayır yapıldı
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        Çanakkale merkez ve ilçelere bağlı köylerde, geleneksel hayır gerçekleştirildi.

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, eşi Songül Aktaş ile merkeze bağlı Serçiler ve Kalabaklı köyü hayırlarına katıldı.

        Aktaş ve eşi, Serçiler hayırında bir araya geldikleri köy sakinleriyle sohbet etti. Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından konuşan Vali Aktaş geleneksel hayır yemeğinin düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

        Serçiler köyü sakinleri de Vali Aktaş'ı aralarında görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Köy hayırına İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Serçiler köyü muhtarı Mehmet Ali Uzun, il müdürleri, il genel meclis üyeleri, çevre köy muhtarları ve köy sakinleri katıldı.

        Vali Aktaş daha sonra eşi Songül Aktaş ile merkeze bağlı Kalabaklı köyünde her yıl geleneksel olarak düzenlenen hayıra katıldı.

        Kalabaklı köyü muhtarı Mehmet Türkan tarafından karşılanan Vali Aktaş, hayır cemiyetine katılan köy sakinleriyle sohbet etti.

        Vali Aktaş, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunması ile devam eden hayırın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kumarlar köyünde de cami imam hatibi tarafından Kuran-ı Kerim ve Mevlidi Şerif okundu.

        Öğle vakti kılınan namazın ardından hayıra katılan misafirlere keşkek, ayran ve tatlı ikram edildi. Kumarlar köyü muhtarı Bülent Yücel, hayıra katılan misafirlere teşekkür etti.

        Köy hayrına Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, belediye meclis üyeleri, CHP Çan İl Genel Meclis Üyesi İsmail Ünal, siyasi partilerin ilçe başkanları ile çevre köylerden davetliler katıldı.

        Gelibolu'nun Kocaçeşme köyünde öğle vakti geleneksel hayır düzenlendi. Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından yağmur duası yapıldı.

        Köy muhtarı Ahmet Mandacı, köy hayrı ve yağmur duasına katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Yağmur duası ve köy hayrına siyasi partilerin temsilcileri, İl Genel Meclis Üyeleri, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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