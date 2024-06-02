Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de seçimlerin yenilendiği köylerde sandık başına gidildi

        Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Çanakkale'nin Yenice ilçesi Sarıçayır ve Çırpılar ile Ezine ilçesi Çarıksız köylerinde muhtarlık seçimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 21:15 Güncelleme: 02.06.2024 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de seçimlerin yenilendiği köylerde sandık başına gidildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Çanakkale'nin Yenice ilçesi Sarıçayır ve Çırpılar ile Ezine ilçesi Çarıksız köylerinde muhtarlık seçimi yapıldı.

        Çanakkale'nin köylerinde saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Sandık görevlileri, oy verme saatinin sona ermesinin ardından oy pusulalarının sayımına başladı.

        Muhtarlık ve ihtiyar heyeti yenileme seçiminin yapıldığı Ezine'nin Çarıksız köyünde 106 kişi oy kullandı, 1 oy geçersiz sayıldı. Köyde yaşayan seçmenlerden 55 oy alan Metin Aygül muhtar seçildi.

        Yenice'nin Sarıçayır köyünde 214 seçmen yeniden sandığa gitti. 2 oyun geçersiz sayıldığı muhtarlık seçimini, 129 oy alan Meyase Ergun kazandı.

        Aynı ilçeye bağlı Çırpılar köyünde iki adayın yarıştığı seçimde 133 seçmen oy kullandı. Melek Şen'in 127, Şakir Cankur'un 1 oy aldığı seçimde 5 oy geçersiz sayıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        Termometreler 44'ü gördü: El Nino gidiyor, La Nina geliyor (Sıcaklıklar artmaya devam edecek mi?)
        Termometreler 44'ü gördü: El Nino gidiyor, La Nina geliyor (Sıcaklıklar artmaya devam edecek mi?)
        Columbia Üniversitesi'nde yeni eylem
        Columbia Üniversitesi'nde yeni eylem
        Doğum oranları düştü, bakanlık harekete geçti
        Doğum oranları düştü, bakanlık harekete geçti
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Mısır, İsrail'in sınır kapısından çekilmesini istiyor
        Mısır, İsrail'in sınır kapısından çekilmesini istiyor
        Mourinho'dan ilk paylaşım!
        Mourinho'dan ilk paylaşım!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        Hatay'da binada patlama! Etrafa moloz saçıldı
        Hatay'da binada patlama! Etrafa moloz saçıldı
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        "Âşık olmak istiyorum"
        "Âşık olmak istiyorum"
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'

        Benzer Haberler

        Çanakkale'nin köylerinde geleneksel hayır yapıldı
        Çanakkale'nin köylerinde geleneksel hayır yapıldı
        Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen 2024 Challenge Gallipoli sona erd...
        Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen 2024 Challenge Gallipoli sona erd...
        Çanakkale Valiliği'nden sıcaklık ve orman yangını uyarısı
        Çanakkale Valiliği'nden sıcaklık ve orman yangını uyarısı
        Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'tan LGS'ye giren öğrencilere destek
        Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'tan LGS'ye giren öğrencilere destek
        Motosiklet tutkunları Bayramiç'te bir araya geldi
        Motosiklet tutkunları Bayramiç'te bir araya geldi
        Tarihi Gelibolu Yarımadası, "2024 Challenge Gallipoli"ye ev sahipliği yaptı
        Tarihi Gelibolu Yarımadası, "2024 Challenge Gallipoli"ye ev sahipliği yaptı