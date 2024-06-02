Çanakkale'de seçimlerin yenilendiği köylerde sandık başına gidildi

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Çanakkale'nin Yenice ilçesi Sarıçayır ve Çırpılar ile Ezine ilçesi Çarıksız köylerinde muhtarlık seçimi yapıldı.

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