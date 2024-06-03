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        Çanakkale'de kendisini MİT personeli olarak tanıtan zanlı yakalandı

        Çanakkale'de, kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 11:49 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:49
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        Çanakkale'de kendisini MİT personeli olarak tanıtan zanlı yakalandı
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        Çanakkale'de, kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı.

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi Yeni Kordon'daki bir kafede kendisini MİT'e ait personel kimlik kartı ile teşhir eden bir kişi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

        Polis ekipleri, şüpheli T.T'yi olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca ve 1 askeri personel kamuflajı ele geçirildi.

        Şüpheli T.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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