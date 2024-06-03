Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürü Çiçek'ten Vali Aktaş'a ziyaret
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürü olarak atanan Hacı Ahmet Çiçek, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürü olarak atanan Hacı Ahmet Çiçek, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret etti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu'nun da bulunduğu ziyarette Vali Aktaş, Çiçek ile bir süre görüşerek sohbet etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aktaş, Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürü Çiçek'e hayırlı olsun temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.
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