Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        AK Parti İl Teşkilatı Çan'da köy hayrına katıldı

        AK Parti Çanakkale il ve ilçe yöneticileri, Çan'da köy hayrına ve Çanakkale Şehit ve Gaziler Derneği'nin 7. Geleneksel Bahar Şenliği'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 15:14 Güncelleme: 03.06.2024 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti İl Teşkilatı Çan'da köy hayrına katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Çanakkale il ve ilçe yöneticileri, Çan'da köy hayrına ve Çanakkale Şehit ve Gaziler Derneği'nin 7. Geleneksel Bahar Şenliği'ne katıldı.

        AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çan İlçe Başkanı Sadi Yağlı, Çan İl Genel Meclisi Üyesi Rıdvan Akkay ile il ve ilçe yöneticileri Etili köyü meydanında gerçekleştirilen köy hayrı ve Yaykın köyündeki Çanakkale Şehit ve Gaziler Derneği'nin 7. Geleneksel Bahar Şenliği'ne bir araya geldi.

        Makas, etkinliklerin ardından yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren bu güzel geleneklerin günümüzde de yaşatılmasının mutlu ettiğini dile getirdi.

        Çan'ın Etili köyünde yapılan vatandaşlarla hayırda bir araya geldiklerini ifade eden Makas, "Yüce Allah yapılan hayırları kabul ve makbul eylesin. Misafirperverliğinden dolayı muhtarımız Ersin Güven ve kıymetli köy halkına teşekkür ediyoruz. Bahar şenliğinde aziz şehitlerimizin emaneti olan kıymetli yakınları ve kahraman gazilerimizle bir araya geldik, hasbihal ettik. Devletimizin ve milletimizin göz bebeği olan şehit ailelerimiz ve gazilerimizin her zaman yanındayız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jose Mourinho soruları yanıtlıyor
        Jose Mourinho soruları yanıtlıyor
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı
        Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        İkinci elde buruk bayram
        İkinci elde buruk bayram
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu

        Benzer Haberler

        Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürü Çiçek'ten Vali Aktaş'a ziyar...
        Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürü Çiçek'ten Vali Aktaş'a ziyar...
        Çanakkale'de sahte MİT'çiye gözaltı
        Çanakkale'de sahte MİT'çiye gözaltı
        Çanakkale'de kendisini MİT personeli olarak tanıtan zanlı yakalandı
        Çanakkale'de kendisini MİT personeli olarak tanıtan zanlı yakalandı
        Çanakkale'de seçimlerin yenilendiği köylerde sandık başına gidildi
        Çanakkale'de seçimlerin yenilendiği köylerde sandık başına gidildi
        Çanakkale'nin köylerinde geleneksel hayır yapıldı
        Çanakkale'nin köylerinde geleneksel hayır yapıldı
        Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen 2024 Challenge Gallipoli sona erd...
        Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen 2024 Challenge Gallipoli sona erd...