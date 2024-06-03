AK Parti İl Teşkilatı Çan'da köy hayrına katıldı

AK Parti Çanakkale il ve ilçe yöneticileri, Çan'da köy hayrına ve Çanakkale Şehit ve Gaziler Derneği'nin 7. Geleneksel Bahar Şenliği'ne katıldı.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çan İlçe Başkanı Sadi Yağlı, Çan İl Genel Meclisi Üyesi Rıdvan Akkay ile il ve ilçe yöneticileri Etili köyü meydanında gerçekleştirilen köy hayrı ve Yaykın köyündeki Çanakkale Şehit ve Gaziler Derneği'nin 7. Geleneksel Bahar Şenliği'ne bir araya geldi.

Makas, etkinliklerin ardından yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren bu güzel geleneklerin günümüzde de yaşatılmasının mutlu ettiğini dile getirdi.