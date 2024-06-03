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        Çanakkale'de tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Çanakkale'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:00 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:05
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        Çanakkale'de tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        Çanakkale'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametinden Çanakkale istikametine gitmeden ev eşyası yüklü Ramazan Yaramış idaresindeki 45 FA 773 plakalı kamyonet, Çanakkale-İzmir Karayolunun Troya Tüneli girişinde hareket halindeki Hüseyin Uysal idaresindeki 17 HF 121 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada kamyonet sürücüsü Yaramış araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sürücüyü sıkışan araçtan çıkardı.

        Yaramış, sağlık ekiplerince ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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