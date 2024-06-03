Çanakkale'de 4 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde bir araçta yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda, düzensiz göçmenleri taşımak için kullanılan araç, 4 can yeleği, 6 şambrel ile 10 bin liraya el konuldu.

Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan inşaat işçisi F.D, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.