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        Çanakkale'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 21:55 Güncelleme: 03.06.2024 - 21:55
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        Çanakkale'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

        Baharlar köyünden yola çıkan İsmail Özpek'in kullandığı 17 PB 450 plakalı otomobil, Uzunalan köyünün girişinde yol kenarındaki elektrik direğine çarparak savruldu.

        Kazada sürücü Özpek ile araçtaki Sabire Ihmaz ağır yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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