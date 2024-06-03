GÜNCELLEME - Çanakkale'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Baharlar köyünden yola çıkan İsmail Özpek'in kullandığı 17 PB 450 plakalı otomobil, Uzunalan köyünün girişinde yol kenarındaki elektrik direğine çarparak savruldu.
Kazada sürücü Özpek ile araçtaki Sabire Ihmaz ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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