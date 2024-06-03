Çanakkale'de 26'sı çocuk 54 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde Afganistan uyruklu 26'sı çocuk 54 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde Afganistan uyruklu 26'sı çocuk 54 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvacık açıklarında, Sahil Güvenlik Botu "TCSG-28" tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu.
Lastik botta 26'sı çocuk 54 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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