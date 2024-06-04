Çanakkale'de 3 ton kum şırlanı ele geçirildi

Bir ihbarı değerlendiren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü denetim ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle Lapseki ilçesinde seyir halinde bulunan bir kamyonete operasyon düzenledi.

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