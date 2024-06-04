Çanakkale'de 3 ton kum şırlanı ele geçirildi
Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla avlandıkları tespit edilen 3 ton kum şırlanı ele geçirildi.
Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla avlandıkları tespit edilen 3 ton kum şırlanı ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü denetim ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle Lapseki ilçesinde seyir halinde bulunan bir kamyonete operasyon düzenledi.
Operasyonda, kaçak yollarla avlandıkları tespit edilen 100 çuval içinde 3 ton kum şırlanı ele geçirildi.
Kum şırlanları daha sonra buradan alınıp Çanakkale İskelesi'nde doğal ortamlarına bırakıldı.
Araç sürücüsüne 26 bin 242 lira idari para cezası uygulandı.
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