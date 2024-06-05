Eceabat'ta Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin sergisi açıldı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları el işlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe merkezi ve Kilitbahir köyünde iki ayrı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Eceabat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatih Ağan, ilçedeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, Eceabat'taki görev süresi boyunca hayat boyu öğrenme kavramının ve yapılan çalışmaların vatandaşlar tarafından ne kadar önemli olduğunu yakından görme fırsatı bulduğunu belirtti.