Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Bayramiç'te motosiklet denetimleri sürüyor

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde son günlerde artan motosiklet kazalarında yaşanan can kaybı ve yaralanmalar nedeniyle trafik denetimleri sıklaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 13:52 Güncelleme: 05.06.2024 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayramiç'te motosiklet denetimleri sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde son günlerde artan motosiklet kazalarında yaşanan can kaybı ve yaralanmalar nedeniyle trafik denetimleri sıklaştırıldı.

        Bayramiç Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, olası kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerini artırdı.

        İlçenin belirli noktalarına park edilen motosikletleri denetleyen ekipler, plakası olmayan ya da eksiklikleri bulunanları tespit ederek yediemine gönderdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        "Kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"
        "Kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Borsa kazançları dünyada nasıl vergilendiriliyor?
        Borsa kazançları dünyada nasıl vergilendiriliyor?
        Avrupa Parlamentosu seçimleri neden önemli?
        Avrupa Parlamentosu seçimleri neden önemli?
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"

        Benzer Haberler

        Eceabat'ta Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin sergisi açıldı
        Eceabat'ta Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin sergisi açıldı
        Ezine peynirinin sahtesi yapay zekayla tespit edilecek
        Ezine peynirinin sahtesi yapay zekayla tespit edilecek
        Çanakkale açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkaleliler yaz mevsimini bunaltıcı sıcaklarla karşıladı
        Çanakkaleliler yaz mevsimini bunaltıcı sıcaklarla karşıladı
        Çanakkale'de kaçak yolla avlanan 3 ton kum şırlanı ele geçirildi
        Çanakkale'de kaçak yolla avlanan 3 ton kum şırlanı ele geçirildi
        Güneyden gelen istilacı türler Akdeniz'de biyoçeşitlilik kaybına yol açıyor
        Güneyden gelen istilacı türler Akdeniz'de biyoçeşitlilik kaybına yol açıyor