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        Çanakkale'de ormanlık alanda etkili olan yangına müdahale ediliyor

        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 15:14 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:14
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        Çanakkale'de ormanlık alanda etkili olan yangına müdahale ediliyor
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        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

        Merkeze bağlı Gökçalı köyünde sürülmüş bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahale başlatan ekiplere destek olmak için köylüler tankerlerle su taşıyor.

        Yoğun dumanın yükseldiği, yakınında zeytinliklerin de bulunduğu bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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