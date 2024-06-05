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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:24 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:24
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

        İlçeye bağlı Türkmenli köyü yakınındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Bölgede gönderilen 78 kişiden oluşan ekipler, 8 arazöz ve 13 araçla karadan, 4 uçak ve 1 helikopterle havadan alevlere müdahale ediyor.

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