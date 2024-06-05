GÜNCELLEME - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Türkmenli köyü yakınındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gönderilen 78 personel, 8 arazöz ve 13 araçla karadan, 4 uçak ve 1 helikopterle havadan alevlere müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu kısa sürede kontrol altına alınan yangında 2 hektar tarım arazisi ile 2 hektar örtü alanında zarar oluştuğu belirlendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.