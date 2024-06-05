GÜNCELLEME - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Bölgeye gönderilen 78 personel, 8 arazöz ve 13 araçla karadan, 4 uçak ve 1 helikopterle havadan alevlere müdahale edildi.

İlçeye bağlı Türkmenli köyü yakınındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alana sıçradı.

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