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        Çanakkale'de çıkan anız yangını söndürüldü

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 18:15 Güncelleme: 05.06.2024 - 18:15
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        Çanakkale'de çıkan anız yangını söndürüldü
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        İlçeye bağlı Uzunalan köyünde, Tepeköy sınırı Arkiçi mevkisindeki boş tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 1 helikopter olay yerine sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdehalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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