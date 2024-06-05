Çanakkale'de çıkan anız yangını söndürüldü
Çanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
İlçeye bağlı Uzunalan köyünde, Tepeköy sınırı Arkiçi mevkisindeki boş tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 1 helikopter olay yerine sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdehalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
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