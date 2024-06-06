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        Gelibolu'da DSİ ekiplerinden gölette temizlik çalışması

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Fındıklı köyündeki gölette, DSİ ekipleri temizleme çalışması yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 15:22 Güncelleme: 06.06.2024 - 15:22
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        Gelibolu'da DSİ ekiplerinden gölette temizlik çalışması
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Fındıklı köyündeki gölette, DSİ ekipleri temizleme çalışması yürütüyor.

        İhalesi geçen yıl Balıkesir DSİ 25. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Fındıklı köyü ve çevresinde kapalı devre sulama sistemi için arazilere boru döşenmesi işleminde son aşamaya gelindi.

        Sulama alanı kapsamında 10 bin 582 metre boru döşemesinin yanı sıra Fındıklı Köyü Baraj Göleti'nde zemin temizleme çalışmalarına başlandı.

        Köy muhtarı Kerim Akdeniz, yaptığı açıklamada, kapalı devre sulama sistemiyle mahsullerin daha verimli hale geleceğini belirterek, "Özellikle köyümüzde domates, biber, fasulye ve mısır ekimlerinde sulama güçlüğü çekiliyordu. Bu arada göletimizde de zemin temizleme çalışmaları başlatıldı. Suyumuz daha temiz olacak." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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