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        ÇOMÜ'de 2023-2024 akademik yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2209-A Projesi'nde Türkiye 9'uncusu, Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2209-B Projesi'nde de Türkiye 11'incisi olduklarını, bu noktadan sonra ilk 5'i hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 18:37 Güncelleme: 06.06.2024 - 18:37
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        ÇOMÜ'de 2023-2024 akademik yılı değerlendirme toplantısı yapıldı
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2209-A Projesi'nde Türkiye 9'uncusu, Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2209-B Projesi'nde de Türkiye 11'incisi olduklarını, bu noktadan sonra ilk 5'i hedeflediklerini söyledi.

        Üniversitenin Dardanos Yerleşkesi'nde düzenlenen 2023-2024 akademik yılı değerlendirme toplantısında konuşan Prof. Dr. Erenoğlu, son bir yılda merkez ve ilçelerde 250'nin üzerinde çalıştay düzenlediklerini söyledi.

        Yöreye katkı sağlayacakları prestijli çalışmalardan birinin Araştırma Dekanlığı olduğunu belirten Erenoğlu, Araştırma Dekanı olarak proje alanında deneyimi olan Doç. Dr. Sercan Karav'ı görevlendirdiklerini belirtti.

        Üniversite bünyesinde özellikle Yeşil Mutabakat alanında hidrojen araştırmaları, karbon salınımı indiksiyonu konusunda araştırmaların yapılacağı bir ekosistemin oluşturulacağını anlatan Erenoğlu, kentin büyük firmalarının da bu projeye sahip çıktığını ifade etti.

        Erenoğlu, şöyle konuştu:

        "Üniversitelerin kapalı kutular olmaması gerekiyor. Yoksa biz kapalı kapılar ardında, eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizi zaten yürütüyoruz. Ama şehrimize, bölgemize, kentimize katkısı olmadıktan sonra bunların bir anlamı yok. Özellikle kamudan, özel sektörden, sivil toplum kuruluşlarından gruplar Araştırma Dekanlığına proje fikirleriyle birlikte geliyorlar. Birbirinden bağımsız projeler yapan, kendi Ar-Ge'sini yürüten hocaları, disiplinlerarası çalışma kültürüyle sektörün, yörenin, bölgenin ihtiyacı olan alanlara yönlendirme noktasında iyi işler yaptık. Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2209-A Projesi'nde Türkiye 9'uncusu,Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2209-B Projesi'nde Türkiye 11'incisi olduk. Hedefimiz bu noktadan sonra ilk 5. Bunun için gerekli çalışmaları ve planlamaları Araştırma Dekanlığı yürütüyor."

        Bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda akademik yönden yeni bölümler, yeni programlar açmaya karar verdiklerine değinen Erenoğlu, "En son Denizcilik Meslek Yüksekokulu çok doğru bir iş oldu. Bu meslek yüksekokulu Türkiye'de dördüncü örneği. Altındaki bölümleri de sanayinin ihtiyacı olan doğrultuda, örneğin sualtı kaynakçılığı diye bir bölümün çalışmasını yaptık. Hem de istihdam garantili. İÇDAŞ ile görüşüldü. İÇDAŞ mezunların tamamına iş garantisi veriyor." dedi.

        Toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Prof. Dr. Dinçay Köksal, Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı, ÇOMÜ Genel Sekreteri Oğuz Ünal, Bilgi İşlem Daire Başkanı Cahit Kurt, Kurumsal İletişim Direktörü Doç. Dr. Ali Emre Bilis de katıldı.

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