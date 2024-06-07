Ayvacık'ta makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Hamdibey Mahallesi Hektor Tepesi mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlere, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz ile Ayvacık Belediyesine ait 1 itfaiye aracı müdahale etti.
Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangınaf 3 dönüm makilik alan zarar gördü.
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