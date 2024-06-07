Ayvacık'ta zeytinliğe devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinliğe devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinliğe devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Gülpınar köyünden Babakale köyüne seyir halinde olan Nezahat Güçlü idaresindeki 34 ZC 3383 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zeytinlik araziye devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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