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        Gelibolu'da kurbanlık satış ve küçükbaş hayvan kesim peronları kurayla belirlendi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satış ve küçükbaş hayvan kesim peronları belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 09:00 Güncelleme: 07.06.2024 - 09:02
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        Gelibolu'da kurbanlık satış ve küçükbaş hayvan kesim peronları kurayla belirlendi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satış ve küçükbaş hayvan kesim peronları belirlendi.

        Eski mezbaha arkasında hazırlanan satış alanında küçükbaş ve büyükbaş hayvanların satışı için oluşturulan tek tip 38 peron için Gelibolu Belediyesi Meclis Salonu'nda kurban satıcılarının katılımıyla kura çekimi yapıldı.

        Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkililerinin gözetimindeki kura çekimi sonucunda kurbanlık satışı yapılacak yerler satıcılara numaralarıyla bildirildi.

        Bu arada, kurbanlık satış alanının bir başka bölümünde 20 küçükbaş hayvan kesim yerleri de hazır hale getiriliyor. Satıcı ve alıcıların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan alanda, temizlik yapılıp zemin uygun hale getirildikten sonra satış yerleri ve araçlar için otopark alanı oluşturuluyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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