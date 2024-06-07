Gelibolu'da kurbanlık satış ve küçükbaş hayvan kesim peronları kurayla belirlendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satış ve küçükbaş hayvan kesim peronları belirlendi.

Eski mezbaha arkasında hazırlanan satış alanında küçükbaş ve büyükbaş hayvanların satışı için oluşturulan tek tip 38 peron için Gelibolu Belediyesi Meclis Salonu'nda kurban satıcılarının katılımıyla kura çekimi yapıldı.

Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkililerinin gözetimindeki kura çekimi sonucunda kurbanlık satışı yapılacak yerler satıcılara numaralarıyla bildirildi.

Bu arada, kurbanlık satış alanının bir başka bölümünde 20 küçükbaş hayvan kesim yerleri de hazır hale getiriliyor. Satıcı ve alıcıların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan alanda, temizlik yapılıp zemin uygun hale getirildikten sonra satış yerleri ve araçlar için otopark alanı oluşturuluyor.