Şehit polisin adı Deniz Liman Şube Müdürlüğü hizmetinde kullanılacak bota verildi

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü hizmetinde kullanılacak bota, şehit polis memuru Hızır Bekir Baybörü'nün adı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken 19 Ekim 2022'de geçici görevle gittiği Balıkesir'de trafik kazasında şehit olan Hızır Bekir Baybörü'nün adının Deniz Liman Şube Müdürlüğü hizmetinde kullanılacak bota verilmesi dolayısıyla Marina'da tören düzenlendi.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amiri Komiser Ertuğrul Samet Özkaya tarafından daha sonra şehidin öz geçmişi okundu.