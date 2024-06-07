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        Şehit polisin adı Deniz Liman Şube Müdürlüğü hizmetinde kullanılacak bota verildi

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü hizmetinde kullanılacak bota, şehit polis memuru Hızır Bekir Baybörü'nün adı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:13 Güncelleme: 07.06.2024 - 16:13
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        Şehit polisin adı Deniz Liman Şube Müdürlüğü hizmetinde kullanılacak bota verildi
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        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü hizmetinde kullanılacak bota, şehit polis memuru Hızır Bekir Baybörü'nün adı verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken 19 Ekim 2022'de geçici görevle gittiği Balıkesir'de trafik kazasında şehit olan Hızır Bekir Baybörü'nün adının Deniz Liman Şube Müdürlüğü hizmetinde kullanılacak bota verilmesi dolayısıyla Marina'da tören düzenlendi.

        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amiri Komiser Ertuğrul Samet Özkaya tarafından daha sonra şehidin öz geçmişi okundu.

        İl Müftü Yardımcısı Hasan Rahmi Kara'nın dua etmesinin ardından İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, şehit polis memuru Baybörü'nün eşi İrep Baybörü'ye Türk bayrağı ve botun maketini takdim etti.

        Yakınları ile hizmete alınan botla Çanakkale Boğazı'nda kısa süreli seyre katılan Baybörü, yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum ama aynı zamanda hüzünlüyüm. Emniyete teşekkür ediyorum." dedi.

        Deniz Liman Şube Müdürlüğü hizmetinde kullanılacak Hızır Bekir Baybörü Kontrol Botu'nun, 12 metre boyunda, 3,5 metre genişliğinde ve azami 35 knot hız yapabilme kabiliyetine sahip olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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