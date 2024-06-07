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        Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki bayrak direkleri güçlendiriliyor

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Tarihi Alan'daki bayrak direklerinde rüzgara karşı güçlendirme çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 17:00 Güncelleme: 07.06.2024 - 17:00
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        Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki bayrak direkleri güçlendiriliyor
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        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Tarihi Alan'daki bayrak direklerinde rüzgara karşı güçlendirme çalışması başlattı.

        Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Tarihi Alan'ın sembollerinden "Dur Yolcu" başta olmak üzere 30 metreden yüksek tüm bayrak direklerinin rüzgara karşı direncini artırmak için çalışma başlatıldığı belirtildi.

        Tüm zorluklara rağmen titizlikle yürütülen çalışmaların ilkinin "Dur Yolcu" bayrak direğinde tamamlanmasının ve bayrağın göndere çekilmesinin ardından aralarında Conkbayırı ve Şehitler Abidesi'ndeki bayrak direklerinin yer aldığı alanlarda da çalışmalara başlandığı ifade edildi.

        Bayrak direklerinin güçlendirilmesinin ardından, yeni Türk bayraklarının göndere çekildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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