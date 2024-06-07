Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki bayrak direkleri güçlendiriliyor

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Tarihi Alan'daki bayrak direklerinde rüzgara karşı güçlendirme çalışması başlattı.

Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Tarihi Alan'ın sembollerinden "Dur Yolcu" başta olmak üzere 30 metreden yüksek tüm bayrak direklerinin rüzgara karşı direncini artırmak için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Tüm zorluklara rağmen titizlikle yürütülen çalışmaların ilkinin "Dur Yolcu" bayrak direğinde tamamlanmasının ve bayrağın göndere çekilmesinin ardından aralarında Conkbayırı ve Şehitler Abidesi'ndeki bayrak direklerinin yer aldığı alanlarda da çalışmalara başlandığı ifade edildi.