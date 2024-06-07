Lapseki Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl sonu sergisi açıldı

Lapseki Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları çalışmalardan oluşan yıl sonu sergisi açıldı.

Lapseki Belediyesi Sahil Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen sergi açılışında konuşan Halk Eğitim Müdürü Zafer Çelik, "Hayat Boyu Öğrenme"nin, eğitim öğretim faaliyetlerini yaşam boyunca yayabilmek ve 7'den 70'e herkesin katıldığı etkinlikler bütünü olduğunu söyledi.

Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerinin, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü uhdesinde genel kurslar ve mesleki kurslar olmak üzere 72 alanda, toplam 3 bin 775 kurs programıyla yürütüldüğünü aktaran Çelik, "1-7 Haziran tarihlerinde kutladığımız Hayat Boyu Öğrenme Haftası ile öğrenme faaliyetlerine katılımı artırmayı, öğrenme fırsatları hakkında halkımızı bilgilendirmeyi, öğrenmeyi teşvik etmeyi, geçmişle günümüzün arasındaki bağı kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu hafta ile bireylerin kendilerini geliştirmeleri için merak ve istek uyandırmak, öğrenmenin eğlenceli ve rehabilite eden yönünü öne çıkarmak ve bireylerin öğrenme sürecine katılımı sağlamak temel amacımızdır." diye konuştu.