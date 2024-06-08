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        Çanakkale'de YKS'nin ilk oturumuna girecek 10 adayı sınav merkezlerine polis ekipleri yetiştirdi

        Çanakkale'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) yetişememe riski olan adaylara polis ekipleri yardımcı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 10:45 Güncelleme: 08.06.2024 - 10:45
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        Çanakkale'de YKS'nin ilk oturumuna girecek 10 adayı sınav merkezlerine polis ekipleri yetiştirdi
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        Çanakkale'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) yetişememe riski olan adaylara polis ekipleri yardımcı oldu.

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, yeni kimlik çıkarması gereken, yanlış okula giden, eksik evrakı bulunan ya da kimliğini evde unutan öğrencileri motosikletlerle gidecekleri yerlere yetiştirdi.

        Polis ekiplerinin yardımıyla 10 üniversite adayı, kapıların kapanmasından önce okullara ulaşıp salonlardaki yerlerine geçti.

        Cevatpaşa Ortaokulunda da sınav dolayısıyla adaylar kuyruk oluşturdu. Görevliler tarafından gerekli kimlik ve belge kontrolünün yapılmasının ardından üniversite adayları sınava girecekleri sınıflara tek tek alındı.

        Bazı velilerin en az öğrenciler kadar heyecanlı olduğu gözlenirken, okul çevresinde bekleyen bazı veliler de sınava giren çocukları için Kur'an-ı Kerim okudu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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