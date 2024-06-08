Gelibolu'da biçerdöver operatör ve sahiplerine yönelik anız yangınları toplantısı yapıldı

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan da katıldı.

Hasat zamanında biçerdöver operatör ve sahiplerine, bulundurulması zorunlu belge ekipman ve yangın söndürme tüpleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirilen toplantıda, hasat öncesi alınacak tedbirler, biçerdöverlerde dane kayıplarının azaltılması, olası anız ve orman yangınlarına karşı sezon öncesi alınması gereken tedbirler katılımcılara anlatıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde biçerdöver operatör ve sahiplerine yönelik, "Biçerdöver Kontrol Hizmetleri ve Anız Yangınlarının Önlenmesi" başlıklı toplantı düzenlendi.

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