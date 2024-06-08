Çanakkale'de "Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale Cephesi Kartpostalları Sergisi" açıldı

Çanakkale'de, Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde "Öncesi ve Sonrası ile Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale Cephesi Kartpostalları Sergisi" ziyarete açıldı.

Seyhun Binzet'in özel koleksiyonundan oluşan nadide eserler, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde Tarihi Alan ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu.

Çanakkale Muharebeleri ile ilgili Türk ve yabancı orjinal kartpostalları uzun emekler sonunda bir araya getiren Binzet, bu eserleri sergilenmek üzere Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına teslim etti.