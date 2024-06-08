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        Gelibolu'da Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 670. yıl dönümü kutlandı

        Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 670. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Gelibolu'nun fethini sağlayan "Rumeli fatihi" Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından Ece Bey, mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 15:15 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:15
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        Gelibolu'da Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 670. yıl dönümü kutlandı
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        Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 670. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Gelibolu'nun fethini sağlayan "Rumeli fatihi" Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından Ece Bey, mezarı başında anıldı.

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Karainebeyli köyündeki anma töreninde, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İlhami Kağan Sansar, Ece Bey'in kabrine çiçek bıraktı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dua edildi.

        Ece Bey'in biyografisi ve tarihteki öneminin anlatıldığı tören, mehter gösterisi ve pilav ikramıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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