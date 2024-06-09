Çan Kent Konseyi Başkanı Turhan Demir oldu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Kent Konseyi Genel Kurulu'nda konseyin yeni yönetimi belirledi.

Çan Belediyesi Troya Kültür Sanat ve Gençlik Merkezinde 64 delegenin katılımıyla yapılan Kent Konseyi Genel Kurulu saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan Başkanlığını Çan Belediye Başkanı Harun Arslan'ın yaptığı genel kurulda Behre Başar ile Turhan Demir aday oldu.

Yapılan seçimlerde kullanılan 59 oyun 46'sını alan Turhan Demir, Çan Kent Konseyi Başkanı seçildi.