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        Çan Kent Konseyi Başkanı Turhan Demir oldu

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde Kent Konseyi Genel Kurulu'nda konseyin yeni yönetimi belirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 15:42 Güncelleme: 09.06.2024 - 15:42
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        Çan Kent Konseyi Başkanı Turhan Demir oldu
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde Kent Konseyi Genel Kurulu'nda konseyin yeni yönetimi belirledi.

        Çan Belediyesi Troya Kültür Sanat ve Gençlik Merkezinde 64 delegenin katılımıyla yapılan Kent Konseyi Genel Kurulu saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Divan Başkanlığını Çan Belediye Başkanı Harun Arslan'ın yaptığı genel kurulda Behre Başar ile Turhan Demir aday oldu.

        Yapılan seçimlerde kullanılan 59 oyun 46'sını alan Turhan Demir, Çan Kent Konseyi Başkanı seçildi.

        Çan Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Turhan Demir, Çan'da bir ilkin adımını atmaya çalıştıklarını belirterek, "Bundan sonraki süreçte halkın sorunları nelerse onları makulde buluşturarak sorunlarımıza çözüm arayacağız." dedi.

        Çan Kent Konseyi üyeleri Davut Tekne, Hasan Şahin, İsmail Bulut, Burhan Ayvaz, Fatih Karaca, Mustafa Erdem, Serpil Özdemir, Caner Durgun, Mustafa Yılmaz, Turgay Şahin ve Ufuk Çap'tan oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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