Çanakkale'de motosikletle kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede motosiklet sürücüsü Hasan E. ile arkasında yolcu olarak bulunan Hasan Emir T’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çanakkale-Çan kara yolunda seyir halinde olan T.K. yönetimindeki 43 EV 093 plakalı kamyon ile Hasan E'nin kullandığı motosiklet Sarıbeyli köyü yakınlarında çarpıştı.

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