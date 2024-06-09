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        Çanakkale'de motosikletle kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

        Çanakkale'de kamyon ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 21:31 Güncelleme: 09.06.2024 - 21:31
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        Çanakkale'de motosikletle kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
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        Çanakkale'de kamyon ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Çanakkale-Çan kara yolunda seyir halinde olan T.K. yönetimindeki 43 EV 093 plakalı kamyon ile Hasan E'nin kullandığı motosiklet Sarıbeyli köyü yakınlarında çarpıştı.

        Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede motosiklet sürücüsü Hasan E. ile arkasında yolcu olarak bulunan Hasan Emir T’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Hasan E. ile Hasan Emir T’nin cenazeleri Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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