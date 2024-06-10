Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Ayvacık'ta ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alanda da etkili olan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 09:28 Güncelleme: 10.06.2024 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayvacık'ta ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alanda da etkili olan yangın kontrol altına alındı.

        Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesine bağlı Bahçedere köyü yakınlarındaki zeytinlik alandan duman yükseldiği ihbarı üzerine, 3 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 48 personel bölgeye sevk edildi.

        Yer ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından rüzgarın etkisiyle zeytinlik alandan ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına destek Dardanos ve Edremit'te konuşlu yangın söndürme helikopteri ile Çanakkale ve Edremit havalimanında konuşlu uçaklar yangın mahalline hareket ettirildi.

        Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

        Yörede yaşayan Ahmet Kahraman, söndürme çalışmalarına destek verdiği sırada yangından etkilendi. Vücudunda ikinci derece yanık meydana gelen Kahraman, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Yangın nedeniyle 15 dönüm orman dışı alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Ruhi ağaçtan düştü! Şirin öldü!
        Ruhi ağaçtan düştü! Şirin öldü!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı!
        Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı!
        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!
        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!
        Taşıyıcı anne itirafı: Baba aramadım
        Taşıyıcı anne itirafı: Baba aramadım
        O emeklilerin çalışması yasak
        O emeklilerin çalışması yasak
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        Apartmanda kar maskeli cinayet!
        Apartmanda kar maskeli cinayet!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        İsrail Savaş Kabinesi'nde kriz!
        İsrail Savaş Kabinesi'nde kriz!
        Yüksek sıcaklık ve sağanak uyarısı
        Yüksek sıcaklık ve sağanak uyarısı
        Güneş kremleri nasıl kullanılmalı, ne sıklıkta sürülmeli?
        Güneş kremleri nasıl kullanılmalı, ne sıklıkta sürülmeli?
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Alman devi Semih'in peşinde
        Alman devi Semih'in peşinde
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de TIR ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü
        Çanakkale'de TIR ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü
        Çanakkale'de motosikletle kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybet...
        Çanakkale'de motosikletle kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybet...
        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı (2)
        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı (2)
        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı
        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı
        Çanakkale'de bir kafe çıkan yangında hasar gördü
        Çanakkale'de bir kafe çıkan yangında hasar gördü
        Çan Kent Konseyi Başkanı Turhan Demir oldu
        Çan Kent Konseyi Başkanı Turhan Demir oldu