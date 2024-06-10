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        Çanakkale Valiliği'nden orman yangınlarına karşı uyarı

        Çanakkale Valiliği, hava sıcaklıklarının artması dolayısıyla orman yangınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 11:25 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:25
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        Çanakkale Valiliği'nden orman yangınlarına karşı uyarı
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        Çanakkale Valiliği, hava sıcaklıklarının artması dolayısıyla orman yangınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulmasının beklendiği belirtilerek, artan hava sıcaklıklarının orman yangınları açısından büyük bir risk oluşturduğu vurgulandı.

        Son yıllarda orman yangınlarının çıkmasının başlıca nedenleri arasında anız yakma, bağ ve bahçe temizliği için ateş yakma, çöplerin ateşe verilmesi, ihmal ve dikkatsizliğin yer aldığı hatırlatılan açıklamada, "Milli servetimiz olan ormanlarımıza sahip çıkmak adına vatandaşlarımızın yangına sebebiyet verebilecek hususlarda hassasiyet göstererek çok dikkatli davranmaları ve herhangi bir orman yangını karşısında 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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