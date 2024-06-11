Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Arkeolog eşinin hayalini kurduğu Troya Müzesi'ni açılışından sonra ilk kez gezdi

        ÇİĞDEM ALYANAK - Troya Antik Kenti'nin eski kazı başkanı Alman arkeolog Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann'ın eşi Katja Korfmann, eşinin yıllardır hayalini kurduğu Troya Müzesi'ni açılışından sonra ilk kez ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 12:48 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arkeolog eşinin hayalini kurduğu Troya Müzesi'ni açılışından sonra ilk kez gezdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇİĞDEM ALYANAK - Troya Antik Kenti'nin eski kazı başkanı Alman arkeolog Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann'ın eşi Katja Korfmann, eşinin yıllardır hayalini kurduğu Troya Müzesi'ni açılışından sonra ilk kez ziyaret etti.

        Hayatının 17 yılını Troya Antik Kenti'ne adayan, Troya kazılarıyla, Homeros, İlyada ve Troya araştırmalarında çığır açan ve 1995 yılından beri Çanakkale'de bir müze kurulması fikrini dile getiren Prof. Dr. Korfmann'ın eşi Katja Korfmann, 2005'te kanserden vefat eden eşinin rüyası olan Troya Müzesi'ni gezdi.

        Troya Antik Kenti'nde 1988-2005 yıllarında kazı başkanlığı yapan Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann'ın öğrencisi olan Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Katja Korfmann'a Troya Müzesi ziyaretinde eşlik ederek eserlerle ilgili bilgi verdi.

        Katja Korfmann, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ben arkeolog değilim ama burada yıllarca çalışan eşimin bu fikrinin, isteğinin, rüyasının gerçekleşmiş olması çok güzel bir duygu." dedi.

        Müze binasını çok güzel bulduğunu belirten Korfmann, şunları dile getirdi:

        "Dışarıdan bakıldığında karanlık gibi gözüküyor ama içine girildiğinde aydınlık bir müze karşınıza çıkıyor. Güzel bir müze. Eşim tutkulu bir arkeologdu. Bütün enerjisini ve zamanını Troya'ya harcıyordu. Kafasındaki, buluntuların bir yerde sergileneceği modern bir müzeydi. Kendisi görmedi ama başarılı bir sonuç. Bütün eserlerin bir arada sergileneceği müze fikri gerçekleşmiş oldu. Ben bir öğretmenim. Çocuklar ve normal ziyaretçi için oluşturulan didaktik dil de önemli. Bu anlamda müzeyi başarılı görüyorum."

        Eşi Osman Korfmann'ın müze fikrinin 1995'te Puşkin Müzesi'nde Troya hazinelerinin sergilenmesi sonra çıktığını aktaran Katja Korfmann, "Ana fikir, eserler çıktığı yerde sergilensin, müzeler birbirleriyle ortak çalışsınlar ve eserleri çıktığı yerde görsünler. Bu fikrin ilk aşamasının gerçekleşmiş olması benim için çok önemli." dedi.

        - "Benim için çok anlamlı ve duygusal"

        Prof. Dr. Rüstem Aslan da uzun yıllar arkeolog Korfmann'ın yanında çalıştığını ve ondan çok şey öğrendiğini söyledi. Aslan, şunları kaydetti:

        "Bize söylediği şey, 'Gelecek bıraktığın izdir.' Bütün çalışmaları, projeleri bu motto ile yapıyordu. Müze fikri de böyle bir amaçla ortaya atılmıştı. Müze fikrinin gelişmesini sağladı fakat müzenin gerçekleşmesini görmeden aramızdan ayrıldı. Eşi Katja hanımın burada olması benim için çok anlamlı ve duygusal bir durum.

        Eserlerin çıktığı yerde sergileniyor olması fikrinin gerçekleşmesi çok önemli. Bizden sonra da bu müze ve Troya, bu eserlere ev sahipliği yapmaya devam edecek, o açıdan çok mutluyum. Troya Müzesi, muhteşem bir müze. Kaçırılan eserlerin dönme fikrini bir anlamda etik olarak da öne çıkarması açısından bence çok önemli."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rus lider Putin Hakan Fidan ile görüşecek
        Rus lider Putin Hakan Fidan ile görüşecek
        Vahşet halıdaki etiketten çözüldü!
        Vahşet halıdaki etiketten çözüldü!
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        AKOM'dan İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı!
        'Vahşete neden engel olmadın cinayeti'nde dava açıldı!
        'Vahşete neden engel olmadın cinayeti'nde dava açıldı!
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        "Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalı"
        "Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalı"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        Sesizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sesizliğini bir hafta sonra bozdu
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de "biçerdöverlerde yangın tüpü bulundurun" uyarısı
        Çanakkale'de "biçerdöverlerde yangın tüpü bulundurun" uyarısı
        Çanakkale Valiliği'nden orman yangınlarına karşı uyarı
        Çanakkale Valiliği'nden orman yangınlarına karşı uyarı
        Ayvacık'ta ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı
        Ayvacık'ta ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı
        Çanakkale'de TIR ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü
        Çanakkale'de TIR ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü
        Çanakkale'de motosikletle kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybet...
        Çanakkale'de motosikletle kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybet...
        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı (2)
        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı (2)